Велика Британія хоче вступу країн Західних Балкан до ЄС для протидії впливу РФ – Politico

Лондон наполягає на вступі західнобалканських країн до Євросоюзу, щоб протидіяти впливу Росії, пишуть журналісти

Столиця Великої Британії – Лондон (Фото: depositphotos.com)

Велика Британія наполягає на вступі всіх шести країн західнобалканського регіону до Європейського Союзу, щоб протистояти впливу Росії. Про це пише Politico, посилаючись на неназваних високопосадовців британського уряду.

Вищи урядовці Великої Британії називають захід Балкан "ще однією гарячою точкою", наполягаючи на вступі шести держав регіону до ЄС, щоб протистояти впливу Росії.

"У цей час, коли в Європі йде війна і Росія сильно впливає на регіон, було б безглуздо відвертатися від Західних Балкан, де все ще існують проблеми, які доведеться вирішити", – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до регіону минулого тижня.

Держави Західних Балкан стикаються зі значними проблемами як усередині країни, так і з сусідами, пише Politico. Президент Республіки Сербської (частина Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік уникає арешту за свою сепаратистську політику.

Тим часом Сербія звинувачує Косово у придушенні сербської меншини, а Косово звинувачує Сербію в насильстві на своїй території.

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті давно попереджав про реальність "загрози нової війни", посилаючись на активізацію співпраці Сербії з тим, що президентка країни Вйоса Османі називає "трикутником зла" – Росією, Китаєм та Іраном.