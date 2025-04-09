Британия хочет вступления Западных Балкан в ЕС для противодействия влиянию РФ – Politico

Лондон настаивает на вступлении западнобалканских стран в Евросоюз, чтобы противодействовать влиянию России, пишут журналисты

Столица Великобритании – Лондон (Фото: depositphotos.com)

Великобритания настаивает на вступлении всех шести стран западнобалканского региона в Европейский Союз, чтобы противостоять влиянию России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников британского правительства.

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Высшие чиновники Великобритании называют запад Балкан "еще одной горячей точкой", настаивая на вступлении шести государств региона в ЕС, чтобы противостоять влиянию России.

"В это время, когда в Европе идет война и Россия сильно влияет на регион, было бы бессмысленно отворачиваться от Западных Балкан, где все еще существуют проблемы, которые еще предстоит решить", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время визита в регион на прошлой неделе.

Государства Западных Балкан сталкиваются со значительными проблемами как внутри страны, так и с соседями, пишет Politico. Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик избегает ареста за свою сепаратистскую политику.

Между тем Сербия обвиняет Косово в подавлении сербского меньшинства, а Косово обвиняет Сербию в насилии на своей территории.

Премьер-министр Косово Альбин Курти давно предупреждал о реальности "угрозы новой войны", ссылаясь на активизацию сотрудничества Сербии с тем, что президент страны Вьоса Османи называет "треугольником зла" – Россией, Китаем и Ираном.