Британия хочет вступления Западных Балкан в ЕС для противодействия влиянию РФ – Politico
Великобритания настаивает на вступлении всех шести стран западнобалканского региона в Европейский Союз, чтобы противостоять влиянию России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников британского правительства.
Высшие чиновники Великобритании называют запад Балкан "еще одной горячей точкой", настаивая на вступлении шести государств региона в ЕС, чтобы противостоять влиянию России.
"В это время, когда в Европе идет война и Россия сильно влияет на регион, было бы бессмысленно отворачиваться от Западных Балкан, где все еще существуют проблемы, которые еще предстоит решить", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время визита в регион на прошлой неделе.
Государства Западных Балкан сталкиваются со значительными проблемами как внутри страны, так и с соседями, пишет Politico. Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик избегает ареста за свою сепаратистскую политику.
Между тем Сербия обвиняет Косово в подавлении сербского меньшинства, а Косово обвиняет Сербию в насилии на своей территории.
Премьер-министр Косово Альбин Курти давно предупреждал о реальности "угрозы новой войны", ссылаясь на активизацию сотрудничества Сербии с тем, что президент страны Вьоса Османи называет "треугольником зла" – Россией, Китаем и Ираном.
- В мае 2024 года Косово обещало поддерживать Украину, несмотря на непризнание своей независимости Киевом.
- В конце марта 2025 года президент Сербской Республики Додик сбежал в Москву после выдачи международного ордера на свой арест.
- 1 апреля сообщалось, что Венгрия и Сербия договорились укреплять военное сотрудничество.