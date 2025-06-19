Відмазки, торг, протест. Інструктор розповів, які стадії проходить мобілізований на БЗВП
Під час базової військової підготовки невмотивовані мобілізовані можуть проходити певний шлях до прийняття нової реальності. Про це розповів інструктор четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Максим Чех у коментарі для розбору LIGA.net "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало".
"Кількість добровольців падає. Як би ми від цього не відходили, вже дуже багато йде невмотивованих людей, які відверто не хочуть добровільно виконувати певного роду задачі. У більшості ти бачиш страх. Ми пояснюємо хлопцям, що подобається їм це чи ні – мені особисто як інструктору глибоко і дико наплювати", – поділився Чех.
Він наголосив, що курсанти мають розуміти: звідси вже їм нікуди не подітися. Тому є два варіанти: або загинути, або навчатись, вижити, виконати завдання, закінчити війну і повернутися додому.
"Людина в принципі звикає до всього. Важко їм, напевно, завжди перший тиждень або два. Людина пробує пояснити, чому їй це не треба, відмазуватись, шукати якісь виправдання. У другий тиждень, якщо він розуміє, що виправдання не працюють, у більшості починається протест і торг. Типу: я не буду, я не хочу, я подзвоню комусь, хто порішає, мене дістануть, ще щось", – розповів інструктор.
І вже після цього, за його словами, йде "прийняття", коли людина вже повністю розуміє, що вибору немає і треба виконувати роботу. Тоді курсанти починають надолужувати ті два тижні, коли вони йшли у заперечення.
"Насправді армія здається страшною, поки ти туди не потрапиш. Незнання породжує страх – оце наш випадок. Пояснювати кожній людині, що це не страшно, та усіх легесенько адаптовувати наша система не може і робити цього не буде. Наша система підготовки просто не витягне такий формат роботи з такою кількістю людей. Тому ми маємо примусово адаптувати людину", – зазначив Чех.
Він також розповів історію про одного з найбільш демотивованих своїх курсантів, який згодом, потрапивши на позиції, проявив себе.
"Вбив достатню кількість ворогів, сімох ще й зміг взяти в полон, за що отримав нагороду. Коли я в нього потім вже спитав – як йому, чи сподобалось, чи не сподобалось, – він сказав: "Ну ловити прильоти не сподобалось. Бити противника – сподобалось. Брати в полон – сподобалось. Повертатися із зони бойових дій – взагалі ідеально сподобалось. Чи повернувся б бити ще раз? Скажуть – виконаю", – поділився Чех.
- Інший інструктор на ім'я Євген дав поради, як зробити своє життя на БЗВП "трохи легшим".
- БЗВП змінює 95% людей, бо це постійна насичена робота, переконаний інструктор.