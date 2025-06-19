Відмазки, торг, протест. Інструктор розповів, які стадії проходить мобілізований на БЗВП

Після мобілізації людина має два варіанти: або загинути, або навчитися і вижити, каже інструктор

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час базової військової підготовки невмотивовані мобілізовані можуть проходити певний шлях до прийняття нової реальності. Про це розповів інструктор четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Максим Чех у коментарі для розбору LIGA.net "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало".

"Кількість добровольців падає. Як би ми від цього не відходили, вже дуже багато йде невмотивованих людей, які відверто не хочуть добровільно виконувати певного роду задачі. У більшості ти бачиш страх. Ми пояснюємо хлопцям, що подобається їм це чи ні – мені особисто як інструктору глибоко і дико наплювати", – поділився Чех.

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Він наголосив, що курсанти мають розуміти: звідси вже їм нікуди не подітися. Тому є два варіанти: або загинути, або навчатись, вижити, виконати завдання, закінчити війну і повернутися додому.

"Людина в принципі звикає до всього. Важко їм, напевно, завжди перший тиждень або два. Людина пробує пояснити, чому їй це не треба, відмазуватись, шукати якісь виправдання. У другий тиждень, якщо він розуміє, що виправдання не працюють, у більшості починається протест і торг. Типу: я не буду, я не хочу, я подзвоню комусь, хто порішає, мене дістануть, ще щось", – розповів інструктор.

І вже після цього, за його словами, йде "прийняття", коли людина вже повністю розуміє, що вибору немає і треба виконувати роботу. Тоді курсанти починають надолужувати ті два тижні, коли вони йшли у заперечення.

"Насправді армія здається страшною, поки ти туди не потрапиш. Незнання породжує страх – оце наш випадок. Пояснювати кожній людині, що це не страшно, та усіх легесенько адаптовувати наша система не може і робити цього не буде. Наша система підготовки просто не витягне такий формат роботи з такою кількістю людей. Тому ми маємо примусово адаптувати людину", – зазначив Чех.

Він також розповів історію про одного з найбільш демотивованих своїх курсантів, який згодом, потрапивши на позиції, проявив себе.

"Вбив достатню кількість ворогів, сімох ще й зміг взяти в полон, за що отримав нагороду. Коли я в нього потім вже спитав – як йому, чи сподобалось, чи не сподобалось, – він сказав: "Ну ловити прильоти не сподобалось. Бити противника – сподобалось. Брати в полон – сподобалось. Повертатися із зони бойових дій – взагалі ідеально сподобалось. Чи повернувся б бити ще раз? Скажуть – виконаю", – поділився Чех.