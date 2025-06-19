Отмазки, торг, протест. Инструктор рассказал, какие стадии проходит мобилизованный на БЗВП

После мобилизации у человека есть два варианта: либо погибнуть, либо научиться и выжить, говорит инструктор

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во время базовой военной подготовки (укр. - БЗВП) немотивированные мобилизованные могут проходить определенный путь принятия новой реальности. Об этом рассказал инструктор четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Максим Чех в комментарии для разбора LIGA.net "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало".

"Количество добровольцев падает. Как бы мы от этого ни отходили, уж очень много идет немотивированных людей, которые откровенно не хотят добровольно выполнять определенного рода задачи. У большинства ты видишь страх. Мы объясняем ребятам, что нравится им это или нет – мне лично как инструктору глубоко и дичайше наплевать", – поделился Чех.

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Он отметил, что курсанты должны понимать: отсюда им уже никуда не деться. Поэтому есть два варианта: либо погибнуть, либо учиться, выжить, выполнить задачу, закончить войну и вернуться домой.

"Человек в принципе привыкает ко всему. Трудно им, наверное, всегда первую неделю или две. Человек пробует объяснить, почему ему это не надо, отмазываться, искать какие-то оправдания. Во вторую неделю, если он понимает, что оправдания не работают, у большинства начинается протест и торг. Типа: я не буду, я не хочу, я позвоню кому-то, кто порешает, меня достанут, еще что-то", – рассказал инструктор.

И уже после этого, по его словам, идет "принятие", когда человек уже полностью понимает, что выбора нет и нужно выполнять работу. Тогда курсанты начинают наверстывать те две недели, когда они шли в отрицание.

"На самом деле армия кажется страшной, пока ты туда не попадешь. Незнание рождает страх – это наш случай. Объяснять каждому человеку, что это не страшно и всех легонько адаптировать наша система не может и делать этого не будет. Наша система подготовки просто не вытянет такой формат работы с таким количеством людей. Поэтому мы должны принудительно адаптировать человека", – отметил Чех.

Он также рассказал историю об одном из самых демотивированных своих курсантов, который впоследствии, попав на позиции, проявил себя.

"Убил достаточное количество врагов, семерых еще и смог взять в плен, за что получил награду. Когда я у него уже спросил – как ему, понравилось, или не понравилось – он сказал: "Ну ловить прилеты не понравилось. Бить противника – понравилось. Брать в плен – понравилось. Возвращаться из зоны боевых действий – вообще идеально понравилось. Вернулся ли бы бить еще раз? Скажут – выполню", – поделился Чех.