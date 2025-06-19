Инструктор БЗВП о проблемах курсантов: Стандартное – они теряют оружие

Инструктор бригады "Рубеж" рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются новобранцы, и о том, как найти к ним правильный подход

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкиваются курсанты, попадая на базовую общевойсковую подготовку (укр. – БЗВП), "стандартное" – то, что они теряют оружие. Об этом рассказал инструктор четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Максим Чех в комментарии для разбора LIGA.net "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало".

"Когда мы выходим в поле, мы – инструкторы – очень обожаем, когда люди засыпают. Особенно, когда это происходит на боевом дежурстве. Потому что тогда мы можем спокойно подойти, забрать у него винтовку или автомат", – поделился инструктор.

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Он рассказал, что у одного из курсантов они так и забрали его автомат, отошли в сторону. После этого у его группы был контакт – он побежал со всеми, забыв о своем оружии, а вспомнил о нем только через два дня.

"Мы реально сидели и ждали, когда он наконец вспомнит. Ну и, соответственно, учили, что оружие оставлять нельзя. Лучшим его другом стало 20-килограммовое бревно, с которым он жил, вместо автомата. Он с ним ходил, спал, ел. И это бревно ни в коем случае не должно было упасть на землю", – рассказал инструктор.

Курсант должен был со своим бревном быть всегда: даже когда ходил со всеми завтракать, обедать и ужинать.

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"Представьте: маленькая палатка. Во время обеда все расступаются, и в нее заходит огромное бревно. Где-то секунд через 10 за ним появляется боец. Он пробует на это бревно как-то пристроить свой супчик и второе блюдо – потому что за один стол со всеми с бревном сесть он не может. Ест. И так же с бревном выходит. При этом – почему он ходит с бревном, мы ему не объясняем", – рассказал инструктор.

Во время построения проверялось оружие практически каждого из находившихся в его подразделении курсантов.

"Так два дня он ходил. А мы ждали, когда же он вспомнит об автомате. Только через два дня он к нам подошел и сказал, что у него проблема – он где-то потерял автомат", – добавил Чех.

Он убежден, что научить можно любого, главное – найти подход. Инструктор должен обладать авторитетом, уметь как приободрить, так и "хорошо ужаснуть" бойца, и знать, когда это делать.

"И самое ключевое – сделать все, чтобы твой личный состав, твои курсанты всегда думали, что ты рядом и за ними смотришь. Дальше уже начинаешь искать непосредственный подход. В большинстве случаев он сводится к формулировке: я от тебя не отстану, пока я не увижу результат", – сказал инструктор.

Он отметил, что никогда не заставляет курсантов делать то, на что сам не готов, или читать о том, чего сам не знает.

"Для этого я и готовлюсь к каждому занятию. Даже если я что-то не знаю – я это выучу, чтобы им рассказать. Если они меня спросят то, чего я не знал, я не буду врать. Я скажу прямым текстом: ребята, хороший вопрос, я узнаю и дам ответ. И я обязан прийти и им ответить", – добавил Чех.