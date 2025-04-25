Відмова від територій заради миру може стати рішенням для України, але тимчасовим – Кличко

Віталій Кличко (Фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Україна може бути змушена відмовитися від захоплених територій у межах мирної угоди з Росією під тиском США. Про це в інтерв'ю BBC Radio 4 сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Один зі сценаріїв – це… відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може стати тимчасовим рішенням", — сказав він.

Водночас він наголосив, що українці ніколи не змиряться з окупацією своїх територій.

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Кличко зазначив, що президент Володимир Зеленський може бути змушений ухвалити "болюче рішення" для досягнення миру. А на запитання, чи обговорював із ним Зеленський імовірні деталі мирного врегулювання, мер Києва відповів негативно.

"Президент Зеленський робить [це] сам. Це не моя функція", – сказав він.

Також Кличко переконаний, що провідним політикам краще обговорювати ключові питання без камер. Він сказав це, посилаючись на суперечку між Зеленським і Трампом у Білому домі у лютому.