Відмова від територій заради миру може стати рішенням для України, але тимчасовим – Кличко
Україна може бути змушена відмовитися від захоплених територій у межах мирної угоди з Росією під тиском США. Про це в інтерв'ю BBC Radio 4 сказав мер Києва Віталій Кличко.
"Один зі сценаріїв – це… відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може стати тимчасовим рішенням", — сказав він.
Водночас він наголосив, що українці ніколи не змиряться з окупацією своїх територій.
Кличко зазначив, що президент Володимир Зеленський може бути змушений ухвалити "болюче рішення" для досягнення миру. А на запитання, чи обговорював із ним Зеленський імовірні деталі мирного врегулювання, мер Києва відповів негативно.
"Президент Зеленський робить [це] сам. Це не моя функція", – сказав він.
Також Кличко переконаний, що провідним політикам краще обговорювати ключові питання без камер. Він сказав це, посилаючись на суперечку між Зеленським і Трампом у Білому домі у лютому.
- 23 квітня Венс заявляв, що для угоди між Україною й Росією потрібні територіальні поступки з обох боків.
- 24 квітня президент Польщі заявив, що Україна має "в певному сенсі піти на поступки" задля досягнення миру.
- Зеленський сказав, що речей, що суперечать Конституції, не буде в домовленостях про мир. За його словами, новий документ уже має Трамп.