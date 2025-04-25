Отказ от территорий ради мира может стать решением для Украины, но временным – Кличко

Виталий Кличко (Фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Украина может быть вынуждена отказаться от захваченных территорий в рамках мирного соглашения с Россией под давлением со стороны США. Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Один из сценариев – это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, временного мира, возможно, это может стать решением, временным", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что украинцы никогда не смирятся с оккупацией своих территорий.

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Кличко отметил, что президент Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. А на вопрос о том, обсуждал ли с ним Зеленский вероятные детали мирного урегулирования, мэр Киева ответил отрицательно.

"Президент Зеленский делает [это] сам. Это не моя функция", – сказал он.

Также Кличко убежден, что ведущим политикам лучше обсуждать ключевые вопросы без камер. Он сказал это, ссылаясь на спор между Зеленским и Трампом в Белом доме в феврале.