Отказ от территорий ради мира может стать решением для Украины, но временным – Кличко
Украина может быть вынуждена отказаться от захваченных территорий в рамках мирного соглашения с Россией под давлением со стороны США. Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Один из сценариев – это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, временного мира, возможно, это может стать решением, временным", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что украинцы никогда не смирятся с оккупацией своих территорий.
Кличко отметил, что президент Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. А на вопрос о том, обсуждал ли с ним Зеленский вероятные детали мирного урегулирования, мэр Киева ответил отрицательно.
"Президент Зеленский делает [это] сам. Это не моя функция", – сказал он.
Также Кличко убежден, что ведущим политикам лучше обсуждать ключевые вопросы без камер. Он сказал это, ссылаясь на спор между Зеленским и Трампом в Белом доме в феврале.
- 23 апреля Вэнс заявлял, что для соглашения между Украиной и Россией нужны территориальные уступки с обеих сторон.
- 24 апреля президент Польши заявил, что Украина должна будет "в некотором смысле пойти на уступки" ради достижения мира.
- Зеленский сказал, что противоречащих Конституции вещей не будет в договоренностях о мире. По его словам, новый документ уже у Трампа.