Військовополонені, Чорне море та оборона: Зеленський та Ердоган розпочали зустріч

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці з Туреччиною

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (Фото: X)

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із турецьким очільником Реджепом Тайїпом Ердоганом, однією із тем стане звільнення українських військовополонених. Про це він написав у соцмережі X (раніше Twitter).

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Зеленський акцентував, що Україна потребує допомоги Туреччини у звільненні військовополонених та всіх українців, включно з кримськими татарами, які перебувають у полоні в Росії.

Також у контексті початку переговорів президент зазначив, що Україна, Туреччина, весь регіон та глобальна продовольча безпека вимагають "безумовної безпеки судноплавства у Чорному морі".

"Ми можемо досягти цього, працюючи разом", – додав він.

Окрім цього, глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці та виробництва з турецькими оборонними компаніями.

28 лютого 2024 року Ердоган заявив, що Туреччина підтримує формулу миру Зеленського, але продовжує наполягати на необхідності переговорів між Україною та РФ.

3 березня глава МЗС Туреччини після зустрічі з Лавровим висловив сподівання на те, що переговори між Україною та РФ розпочнуться найближчим часом.

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