Военнопленные, Черное море и оборона: Зеленский и Эрдоган начали встречу

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества с Турцией

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото: X)

Президент Владимир Зеленский начал встречу с турецким руководителем Реджепом Тайипом Эрдоганом, одной из тем станет увольнение украинских военнопленных. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

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Зеленский акцентировал, что Украина нуждается в помощи Турции в освобождении

Зеленский акцентировал, что Украина нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, которые находятся в плену у России.

Также в контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море".

"Мы можем достичь этого, работая вместе", – добавил он.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.

28 февраля 2024 года Эрдоган заявил, что Турция поддерживает формулу мира Зеленского, но продолжает настаивать на необходимости переговоров между Украиной и РФ.

3 марта глава МИД Турции после встречи с Лавровым выразил надежду на то, что переговоры между Украиной и РФ начнутся в ближайшее время.

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