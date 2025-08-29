Віткофф не розуміє суті війни проти України та вважає її земельною суперечкою – Politico

Стів Віткофф і диктатор Путін (Фото: EPA)

Дипломатична діяльність спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа призвела до неодноразових непорозумінь з Росією та залишила обіцянку керівника Сполучених Штатів Дональда Трампа швидко припинити російсько-українську війну нездійсненною. Про це повідомляє Politico із посиланням на декількох неназваних американських, українських і європейських чиновників.

Зазначається, що Віткофф зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним п'ять разів протягом шести місяців, але йому ще не вдалося перетворити це на прорив щодо миру в Україні.

Politico наголошує, що існувало багато перешкод для того, щоб саміт в Анкориджі приніс результати, головною з яких було небажання Путіна йти на значні поступки, щоб припинити війну проти України.

Але велика кількість співрозмовників видання з тих, хто знайомий з роллю Віткоффа у мирному процесі, вважають, що він ускладнив переговори.

За їх даними, частково проблема полягає у стилі спецпосланця Трампа. Він відмовився консультуватися з експертами й союзниками, що часом залишало його необізнаним, а іноді – непідготовленим, стверджують сім осіб, знайомих з внутрішніми обговореннями.

Двоє сказали, що він не розуміє суть російсько-української війни, розглядаючи її як земельну суперечку.

"Його недосвідченість очевидна, він має прихильність президента, що очевидно, але виникла певна плутанина щодо того, що було сказано й узгоджено", – сказав співрозмовник знайомий з дипломатичними зусиллями.

Інший співбесідник видання схарактеризував Віткоффа як "актора-шахрая".

"Він розмовляє з усіма цими людьми, але ніхто не знає, що він каже на жодній із цих зустрічей. Він говорить щось публічно, але потім змінює свою думку. Важко це втілити в життя", – заявив неназваний американський чиновник.

З іншого боку, деякі співбесідники Politico позитивно відгукнулися про діяльність спецпосланця Трампа, заявивши, що факти зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі та з європейськими лідерами й президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні "говорять самі за себе".