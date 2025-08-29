Віткофф не розуміє суті війни проти України та вважає її земельною суперечкою – Politico
Дипломатична діяльність спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа призвела до неодноразових непорозумінь з Росією та залишила обіцянку керівника Сполучених Штатів Дональда Трампа швидко припинити російсько-українську війну нездійсненною. Про це повідомляє Politico із посиланням на декількох неназваних американських, українських і європейських чиновників.
Зазначається, що Віткофф зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним п'ять разів протягом шести місяців, але йому ще не вдалося перетворити це на прорив щодо миру в Україні.
Politico наголошує, що існувало багато перешкод для того, щоб саміт в Анкориджі приніс результати, головною з яких було небажання Путіна йти на значні поступки, щоб припинити війну проти України.
Але велика кількість співрозмовників видання з тих, хто знайомий з роллю Віткоффа у мирному процесі, вважають, що він ускладнив переговори.
За їх даними, частково проблема полягає у стилі спецпосланця Трампа. Він відмовився консультуватися з експертами й союзниками, що часом залишало його необізнаним, а іноді – непідготовленим, стверджують сім осіб, знайомих з внутрішніми обговореннями.
Двоє сказали, що він не розуміє суть російсько-української війни, розглядаючи її як земельну суперечку.
"Його недосвідченість очевидна, він має прихильність президента, що очевидно, але виникла певна плутанина щодо того, що було сказано й узгоджено", – сказав співрозмовник знайомий з дипломатичними зусиллями.
Інший співбесідник видання схарактеризував Віткоффа як "актора-шахрая".
"Він розмовляє з усіма цими людьми, але ніхто не знає, що він каже на жодній із цих зустрічей. Він говорить щось публічно, але потім змінює свою думку. Важко це втілити в життя", – заявив неназваний американський чиновник.
З іншого боку, деякі співбесідники Politico позитивно відгукнулися про діяльність спецпосланця Трампа, заявивши, що факти зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі та з європейськими лідерами й президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні "говорять самі за себе".
- 25 серпня повідомлялося, що відбудеться зустріч американської й української команд щодо підготовки до можливих перемовин Зеленського з диктатором РФ.
- 27 серпня Зеленський заявив, що до США поїдуть Єрмак та Умєров. Протягом тижня вони провели низку зустрічей у Катарі, Саудівській Аравії та Швейцарії.
- 29 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зустрілися в Нью-Йорку з Віткоффом.
Коментарі (0)