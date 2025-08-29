Уиткофф не понимает сути войны против Украины и считает ее земельным спором – Politico

Стив Уиткофф и диктатор Путин (Фото: EPA)

Дипломатическая деятельность специального посланника президента США Стива Уиткоффа привела к неоднократным недопониманиям с Россией и оставила обещание главы Соединенных Штатов Дональда Трампа быстро прекратить российско-украинскую войну неисполнимым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких неназванных американских, украинских и европейских чиновников.

Отмечается, что Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным пять раз в течение шести месяцев, но ему пока не удалось добиться прорыва в вопросе мира в Украине.

Politico подчеркивает, что существовало много препятствий для того, чтобы саммит в Анкоридже принес результаты, главным из которых было нежелание Путина идти на значительные уступки, чтобы прекратить войну против Украины.

Однако многие собеседники издания, знакомые с ролью Уиткоффа в мирном процессе, считают, что он усложнил переговоры.

По их словам, частично проблема заключается в стиле работы посланника Трампа. Он отказывался консультироваться с экспертами и союзниками, что иногда оставляло его в неведении, а иногда и неподготовленным, утверждают семь человек, знакомых с внутренними обсуждениями.

Двое заявили, что он не понимает сути российско-украинской войны, рассматривая её как территориальный спор.

"Его неопытность очевидна, он пользуется поддержкой президента, это очевидно, но возникла некоторая путаница в отношении того, что было сказано и согласовано", – сказал источник, знакомый с дипломатическими усилиями.

Другой собеседник издания охарактеризовал Уиткоффа как "актера-мошенника".

"Он разговаривает со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах. Он что-то заявляет публично, а потом меняет свое мнение. Это трудно воплотить в жизнь", – заявил неназванный американский чиновник.

С другой стороны, некоторые собеседники Politico положительно отозвались о деятельности специального посланника Трампа, заявив, что факты встречи Трампа с Путиным в Анкоридже и с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне "говорят сами за себя".