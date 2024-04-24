"Вміють ними користуватися". У Міноборони відповіли, що допоможе зупинити росіян на фронті

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Достатня кількість снарядів допоможе Збройним Силам України зупинити російські війська на фронті. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Відповідаючи на запитання, що наразі могло б змінити ситуацію на полі бою, Лазуткін сказав, що безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення, безпосередньо на фронті "дуже і дуже" відчувається нестача снарядів.

"Тому розраховуємо, що вищезгадані калібри (155 та 105 мм. – Ред.) будуть у достатній кількості. І наші військові вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою", – наголосив він.

Речник Міноборони переконаний, що допомога США може дуже сильно вплинути на ситуацію на полі бою.

"Можливо, кардинально хід війни не зміниться, але принаймні вона дозволить зупинити ворога. І тепер наші військові зможуть мати саме той боєкомплект, який їм вкрай необхідний", – сказав Лазуткін.

24 квітня ухвалений Конгресом США закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Цей пакет, зокрема, містить 155-мм артилерійські снаряди, включно зі снарядами з фугасною речовиною та покращеними звичайними боєприпасами подвійного призначення, а також артилерійські снаряди калібру 105 мм та мінометні снаряди калібру 60 мм.

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