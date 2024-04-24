"Умеют ими пользоваться". В Минобороны ответили, что поможет остановить россиян на фронте

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Достаточное количество снарядов поможет Вооруженным Силам Украины остановить российские войска на фронте. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Отвечая на вопрос, что сейчас могло бы изменить ситуацию на поле боя, Лазуткин сказал, что непосредственно вблизи линии боевого столкновения, непосредственно на фронте "очень и очень" ощущается нехватка снарядов.

"Поэтому рассчитываем, что вышеупомянутые калибры (155 и 105 мм. – Ред.) будут в достаточном количестве. И наши военные умеют ими пользоваться, умеют точно уничтожать врага, нанося ему огромные потери. И именно это позволит нам в конце концов иметь такие результаты, которых, к сожалению, за эти полгода не было без американской помощи на поле боя", – подчеркнул он.

Представитель Минобороны убежден, что помощь США может очень сильно повлиять на ситуацию на поле боя.

"Возможно, кардинально ход войны не изменится, но, по крайней мере, она позволит остановить врага. И теперь наши военные смогут иметь именно тот боекомплект, который им крайне необходим", – сказал Лазуткин.

24 апреля принятый Конгрессом США закон о помощи Украине подписал Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Этот пакет, в частности, содержит 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения, а также артиллерийские снаряды калибра 105 мм и минометные снаряды калибра 60 мм.

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