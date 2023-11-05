ВМС заявили, що росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі: Зараз затишшя

Росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі після низки українських ударів по кораблях Чорноморського флоту. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю.

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"Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, й бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику", – сказав він.

Раніше росіяни розосередили корабельний склад, нагадав Плетенчук.

"Можливо, зараз вони вирішуватимуть, як взагалі використовувати інші бази, з огляду на те, що Севастополь не є і більше ніколи не буде безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя – в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням знаходилися", – сказав він.

Плетенчук підтвердив, що 4 листопада Збройні Сили України завдали удару по російському кораблю "Аскольд". Він вважає, щодо рівня пошкоджень стане відомо пізніше, коли "сонце встане" і з'являться супутникові знімки.

"Зараз можемо підтвердити лише, що його було уражено", – сказав офіцер.

2 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що Росія втрачає контроль над Чорним морем та відступає у його східну частину, але Україна її там теж "дістане".

Перед цим у військовій розвідці сказали, що Росія переводить частини Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до інших баз, зокрема у Новоросійськ.

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