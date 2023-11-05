UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВМС заявили, что россияне взяли оперативную паузу в Черном море: Сейчас затишье

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 07:19
ВМС заявили, что россияне взяли оперативную паузу в Черном море: Сейчас затишье - Фото
Дмитрий Плетенчук (Фото: facebook.com / Taclbery)

Россияне взяли оперативную паузу в Черном море после ряда украинских ударов по кораблям Черноморского флота. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире единого телемарафона утром в воскресенье.

"Ситуация стабильная. Похоже, что враг реально не понимает, что дальше делать и берет оперативную паузу, чтобы изменить свою тактику", — сказал он.

Ранее россияне рассредоточили корабельный состав, напомнил Плетенчук.

"Возможно, сейчас они будут решать как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не является и больше не будет никогда безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье – в Черном море сейчас один корабль и один в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море всего две единицы, а обычно они всей группировкой находились", — сказал он.

Плетенчук подтвердил, что 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд". Он считает, что уровень повреждений станет известен позже, когда "солнце встанет" и появятся спутниковые снимки.

"Сейчас можем подтвердить только, что он был поражен", — сказал офицер.

  • 2 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что Россия теряет контроль над Черным морем и отступает в его восточную часть, но Украина ее там тоже "достанет".
  • Перед этим в военной разведке сказали, что Россия переводит части Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма в другие базы, в частности в Новороссийск.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавмсчерное моредмитрий плетенчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 