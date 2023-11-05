ВМС заявили, что россияне взяли оперативную паузу в Черном море: Сейчас затишье

Россияне взяли оперативную паузу в Черном море после ряда украинских ударов по кораблям Черноморского флота. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире единого телемарафона утром в воскресенье.

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"Ситуация стабильная. Похоже, что враг реально не понимает, что дальше делать и берет оперативную паузу, чтобы изменить свою тактику", — сказал он.

Ранее россияне рассредоточили корабельный состав, напомнил Плетенчук.

"Возможно, сейчас они будут решать как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не является и больше не будет никогда безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье – в Черном море сейчас один корабль и один в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море всего две единицы, а обычно они всей группировкой находились", — сказал он.

Плетенчук подтвердил, что 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд". Он считает, что уровень повреждений станет известен позже, когда "солнце встанет" и появятся спутниковые снимки.

"Сейчас можем подтвердить только, что он был поражен", — сказал офицер.

2 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что Россия теряет контроль над Черным морем и отступает в его восточную часть, но Украина ее там тоже "достанет".

Перед этим в военной разведке сказали, что Россия переводит части Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма в другие базы, в частности в Новороссийск.

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