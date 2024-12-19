Вночі Росія запустила по Україні балістику, авіаракету, "шахеди" і безпілотники-імітатори

Є наслідки від ударів ракетами, а влучань БпЛА не зафіксовано

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

У ніч проти 19 грудня Росія вчергове атакувала Україну кількома ракетами та десятками безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили 85 "шахедів" і безпілотників інших типів із районів Брянська, Курська, Міллерово й Орла. Сили ППО збили 45 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також уночі окупанти завдали ударів двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області.

Унаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно у Сумській і Дніпропетровській областях. Попередньо – без жертв і постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано.

17 грудня Росія атакувала Київ дронами. Уламки впали в чотирьох районах.

У ніч проти 18 грудня Росія запустила по Україні 81 "шахед" і дрони інших типів. Сили протиповітряної оборони збили 51 ворожий БпЛА.

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