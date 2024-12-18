Росія запустила по Україні понад 80 дронів. Жодного влучання не зафіксовано

Сили ППО (Фото: Генштаб ЗСУ)

У ніч проти 18 грудня Росія запустила по Україні 81 "шахед" та дрони інших типів. Сили протиповітряної оборони збили 51 ворожий БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Росія запускала дрони з районів Брянська, Курська, Міллєрово, та Орла. В Повітряних силах зазначили, що влучань дронів не зафіксовано, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого дрону в кількох регіонах: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Ще 30 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені внаслідок протидії Сил оборони.