Россия запустила по Украине больше 80 дронов. Ни одного попадания не зафиксировано
В ночь на 18 декабря Россия запустила по Украине 81 "шахед" и дроны других типов. Силы противовоздушной обороны сбили 51 вражеский БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.
Россия запускала дроны из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла. В Воздушных силах отметили, что попаданий дронов не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 51 вражеского дрона в нескольких регионах: Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Еще 30 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны в результате противодействия Сил обороны.
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