Волкер: Ленд-ліз та санкції проти країн, які торгують з РФ – такий тиск потрібен на Кремль

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що для досягнення миру недостатньо тиску на РФ. На 17-му Київському Безпековому Форумі він заявив, що слід посилити цей тиск введенням вторинних санкцій проти країн, що продовжують торгувати з Росією, а також запровадити програму ленд-лізу, щоб забезпечити стабільний потік підтримки для України.

Волкер, коментуючи дії адміністрації президента США Дональда Трампа у питаннях російсько-української війни, зазначив: "На Україну здійснюється значний тиск, щоб США та Україна були в унісон".

На його думку, це вдалося: і Україна, і США закликають до 30-денного припинення вогню, вони уклали угоду щодо корисних копалин, що дозволяє Трампу підтримувати Україну без додаткового тягаря для американських платників податків.

Волкер вважає, що це вірний напрямок, але тиску на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню, все ще не вистачає.

"Це потрібно посилювати. Я думаю, що Конгрес може зробити це: нам необхідні вторинні санкції проти країн, що торгують з Росією, а також програма ленд-лізу, яка дозволить Україні позичати гроші у США на закупівлю американської зброї та боєприпасів. Це створить стійкий потік постачань, щоб Путін побачив, що він ніколи не зможе зламати цю підтримку для України. Ось що потрібно для припинення вогню", – висловився він.