Волкер: Ленд-лиз и санкции против стран, торгующих с РФ – такое давление нужно на Кремль
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что для достижения мира недостаточно давления на РФ. На 17-м Киевском Форуме по безопасности он заявил, что следует усилить это давление введением вторичных санкций против стран, продолжающих торговать с Россией, а также ввести программу ленд-лиза, чтобы обеспечить стабильный поток поддержки для Украины.
Волкер, комментируя действия администрации президента США Дональда Трампа в вопросах российско-украинской войны, отметил: "На Украину осуществляется значительное давление, чтобы США и Украина были в унисон".
По его мнению, это удалось: и Украина, и США призывают к 30-дневному прекращению огня, они заключили соглашение по полезным ископаемым, что позволяет Трампу поддерживать Украину без дополнительного бремени для американских налогоплательщиков.
Волкер считает, что это верное направление, но давления на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня, все еще не хватает.
"Это нужно усиливать. Я думаю, что Конгресс может сделать это: нам необходимы вторичные санкции против стран, торгующих с Россией, а также программа ленд-лиза, которая позволит Украине занимать деньги у США на закупку американского оружия и боеприпасов. Это создаст устойчивый поток поставок, чтобы Путин увидел, что он никогда не сможет сломать эту поддержку для Украины. Вот что нужно для прекращения огня", – высказался он.
- 1 мая 2025 года президент Зеленский своим указом ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Были введены ограничения против компаний и физических лиц, обслуживающих российское военное производство: в частности под санкции попали крупнейший в РФ металлургический комбинат и группа Новатек, являющаяся основным производителем и экспортером сжиженного природного газа.
- 3 мая стало известно, что Украина готовит новые пакеты санкций, в том числе против тех, кто помогает стране-агрессору РФ обходить ограничения.