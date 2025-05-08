Волкер: Ленд-лиз и санкции против стран, торгующих с РФ – такое давление нужно на Кремль

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что для достижения мира недостаточно давления на РФ. На 17-м Киевском Форуме по безопасности он заявил, что следует усилить это давление введением вторичных санкций против стран, продолжающих торговать с Россией, а также ввести программу ленд-лиза, чтобы обеспечить стабильный поток поддержки для Украины.

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Волкер, комментируя действия администрации президента США Дональда Трампа в вопросах российско-украинской войны, отметил: "На Украину осуществляется значительное давление, чтобы США и Украина были в унисон".

По его мнению, это удалось: и Украина, и США призывают к 30-дневному прекращению огня, они заключили соглашение по полезным ископаемым, что позволяет Трампу поддерживать Украину без дополнительного бремени для американских налогоплательщиков.

Волкер считает, что это верное направление, но давления на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня, все еще не хватает.

"Это нужно усиливать. Я думаю, что Конгресс может сделать это: нам необходимы вторичные санкции против стран, торгующих с Россией, а также программа ленд-лиза, которая позволит Украине занимать деньги у США на закупку американского оружия и боеприпасов. Это создаст устойчивый поток поставок, чтобы Путин увидел, что он никогда не сможет сломать эту поддержку для Украины. Вот что нужно для прекращения огня", – высказался он.