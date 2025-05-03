Зеленский анонсировал санкции для тех, кто помогает России обходить ограничения

Речь идет о субъектах и схемах в третьих странах

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Украина готовит новые пакеты санкций, в том числе против тех, кто помогает стране-агрессору РФ обходить ограничения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Готовим наши санкционные пакеты – в частности против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", – рассказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что экономические условия в России стали "более неблагоприятными" из-за снижения цены на нефть, однако этого еще недостаточно для того, чтобы Москва "почувствовала войну как фундаментальную проблему для себя".

Поэтому, считает президент, санкции со стороны международных партнеров по российской энергетике и банкам "точно могут помочь миру".

"Мы говорили об этом с партнерами. Мы знаем, что партнеры нас услышали. Приближаем действия", – отметил глава государства.