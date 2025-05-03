Зеленский анонсировал санкции для тех, кто помогает России обходить ограничения
Украина готовит новые пакеты санкций, в том числе против тех, кто помогает стране-агрессору РФ обходить ограничения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Готовим наши санкционные пакеты – в частности против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", – рассказал глава государства.
Также Зеленский отметил, что экономические условия в России стали "более неблагоприятными" из-за снижения цены на нефть, однако этого еще недостаточно для того, чтобы Москва "почувствовала войну как фундаментальную проблему для себя".
Поэтому, считает президент, санкции со стороны международных партнеров по российской энергетике и банкам "точно могут помочь миру".
"Мы говорили об этом с партнерами. Мы знаем, что партнеры нас услышали. Приближаем действия", – отметил глава государства.
- 1 мая Зеленский своим указом ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Были введены ограничения против компаний и физических лиц, обслуживающих российское военное производство: в частности под санкции попали крупнейший в РФ металлургический комбинат и группа Новатек, являющаяся основным производителем и экспортером сжиженного природного газа.
- Также введены санкции против 106 субъектов, поддерживающих присутствие РФ на временно оккупированных территориях и занимающихся поставками для оккупационной армии.
- В третий санкционный список попали антиукраинские пропагандисты: в том числе бывший внештатный советник ОП Арестович.