Зеленський анонсував санкції для тих, хто допомагає Росії обходити обмеження

Йдеться про суб'єктів та схеми у третіх країнах

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Україна готує нові пакети санкцій, у тому числі проти тих, хто допомагає країні-агресору РФ обходити обмеження. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", – розповів голова держави.

Також Зеленський зазначив, що наразі економічні умови в Росії стали "більш несприятливими" через зниження ціни на нафту, проте цього ще не достатньо для того, аби Москва "відчула війну як фундаментальну проблему для себе".

Тому, вважає президент, санкції з боку міжнародних партнерів щодо російської енергетики та банків "точно можуть допомогти миру.

"Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії", – зазначив голова держави.

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