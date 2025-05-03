Зеленський анонсував санкції для тих, хто допомагає Росії обходити обмеження
Україна готує нові пакети санкцій, у тому числі проти тих, хто допомагає країні-агресору РФ обходити обмеження. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", – розповів голова держави.
Також Зеленський зазначив, що наразі економічні умови в Росії стали "більш несприятливими" через зниження ціни на нафту, проте цього ще не достатньо для того, аби Москва "відчула війну як фундаментальну проблему для себе".
Тому, вважає президент, санкції з боку міжнародних партнерів щодо російської енергетики та банків "точно можуть допомогти миру.
"Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії", – зазначив голова держави.
- 1 травня Зеленський своїми указами ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки й оборони. Були запроваджені обмеження проти компаній та фізичних осіб, які обслуговують російське військове виробництво: зокрема, під санкції потрапили найбільший в РФ металургійний комбінат та група Новатек, що є основним виробником та експортером зрідженого природного газу.
- Також введено санкції проти 106 суб'єктів, що підтримують присутність РФ на тимчасово окупованих територіях та займаються постачанням для окупаційної армії.
- До третього санкційного списку потрапили антиукраїнські пропагандисти: у тому числі колишній позаштатний радник ОП Арестович.