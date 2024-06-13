VSquare: НАТО обмежило обмін розвідувальною інформацією з Угорщиною через її поведінку

Напередодні Єнс Столтенберг домовився з Віктором Орбаном, що Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України й не блокуватиме їх

Угорщина (Фото: пресслужба уряду країни)

Північноатлантичний альянс обмежив обмін розвідувальною інформацією з Угорщиною на тлі того, як Будапешт ставиться до цінностей НАТО, зокрема, щодо України. Про це пишуть журналісти-розслідувачі VSquare з посиланням на неназваного посадовця у Брюсселі.

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За словами співрозмовника журналістів, Угорщина тепер отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО.

"Проблема полягає в тому, що наслідки відчувають усі, оскільки члени Альянсу обмінюються менш секретною розвідувальною інформацією через центральні канали НАТО, знаючи, що Угорщина також є серед одержувачів", – сказав він.

У зв'язку з цим у НАТО створили окремі від Угорщини канали зв'язку, де тепер обмінюються інформацією, зокрема розвідувальною.

12 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовилися, що Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх.

24 травня 2024 року Орбан заявив, що його країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. За його словами, юристи й офіцери "працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу".

27 травня міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив, що 41% усіх рішень Євросоюзу щодо України блокує Угорщина.

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