VSquare: НАТО ограничило обмен разведывательной информацией с Венгрией из-за ее поведения
Североатлантический альянс ограничил обмен разведывательной информацией с Венгрией на фоне того, как Будапешт относится к ценностям НАТО, в частности, по Украине. Об этом пишут журналисты-расследователи VSquare со ссылкой на неназванного чиновника в Брюсселе.
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По словам собеседника журналистов, Венгрия теперь получает меньше информации от своих союзников, как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.
"Проблема состоит в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия также находится среди получателей", – сказал он.
В связи с этим в НАТО создали отдельные от Венгрии каналы связи, где теперь обмениваются информацией, в частности, разведывательной.
12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не будет блокировать их.
- 24 мая 2024 года Орбан заявил, что его страна работает над переоценкой своего членства в Альянсе. По его словам, юристы и офицеры "работают, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО вне территории Альянса".
- 27 мая министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что 41% всех решений Евросоюза по Украине блокирует Венгрия.
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