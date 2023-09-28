ЗСУ: Хороші новини, про які говорив Тарнавський, поки що рано оголошувати. Ми працюємо

Анонсовані командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадним генералом Олександром Тарнавським "хороші новини" з фронту ще рано оголошувати – робота Сил оборони триває. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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27 вересня Тарнавський написав: "Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян".

Журналіст запитав Штупуна, чи можуть вже у ЗСУ озвучити, про що йде мова.

"Ні, наразі не будемо озвучувати, ще зарано. Але ми працюємо", – відповів він.

Штупун розповів, що в районі Авдіївки росіяни сьогодні тричі безуспішно намагались відновити втрачене положення.

В районі Мар’їнки протягом минулої доби у росіян було 13 безуспішних атак, а сьогодні в окупантів було ще шість спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

"Окупанти, як зазвичай, зазнали втрат та відійшли", – повідомив Штупун.

Він додав, що на Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція Сил оборони. Українські захисники завдають росіянам втрат і закріплюються на займаних рубежах.

За дві останні доби загалом на Таврійському напрямку росіяни втратили 11 складів боєприпасів, 316 осіб та 90 одиниць військової техніки, додав речник ЗСУ.

Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

Сьогодні зранку Штупун розповів, що під Вербовим у Запорізькій області ЗСУ закріплюються на відповідних рубежах, це необхідно, аби рухатись далі.

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