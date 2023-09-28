ВСУ: Хорошие новости, о которых говорил Тарнавский, пока рано объявлять. Мы работаем

Анонсированные командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадным генералом Александром Тарнавским "хорошие новости" с фронта еще рано объявлять – работа Сил обороны продолжается. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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27 сентября Тарнавский написал: "Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян".

Журналист спросил Штупуна, могут ли в ВСУ уже озвучить, о чем идет речь.

"Нет, пока не будем озвучивать, еще рано. Но мы работаем", – ответил он.

Штупун рассказал, что в районе Авдеевки россияне сегодня трижды безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

В районе Марьинки за прошедшие сутки у россиян было 13 безуспешных атак, а сегодня у оккупантов было еще шесть попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

"Оккупанты, как обычно, понесли потери и отошли", – сообщил Штупун.

Он добавил, что на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны. Украинские защитники наносят россиянам потери и закрепляются на занимаемых рубежах.

За последние два дня всего на Таврическом направлении россияне потеряли 11 складов боеприпасов, 316 человек и 90 единиц военной техники, добавил спикер ВСУ.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Сегодня утром Штупун рассказал, что под Вербовым в Запорожской области ВСУ закрепляются на соответствующих рубежах, это необходимо, чтобы двигаться дальше.

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