ЗСУ ліквідували 340 окупантів, спалили 15 артсистем та 23 бронемашини за добу – Генштаб

Минулої доби Сили оборони ліквідували 340 окупантів, знищили 15 артилерійських систем і 23 бронемашини ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



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Вранці військові повідомили, що минулої доби російські окупанти безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони на п'яти напрямках. Сталося 23 бойові зіткнення.

Загальні бойові втрати окупантів на 24 серпня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 259 160 (+340) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4375 (+2);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23);

‒ артилерійських систем ‒ 5333 (+15);

‒ РСЗВ ‒ 723 (+1);

‒ засобів ППО ‒ 494 (+3);

‒ літаків ‒ 315;

‒ вертольотів ‒ 316;

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4344 (+20);

‒ крилатих ракет ‒ 1406;

‒ кораблів / катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7773 (+28);

‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1).

23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче за Роботіно, приблизно за 2,5 кілометра від нього.

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