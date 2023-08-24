ВСУ ликвидировали 340 оккупантов, сожгли 15 артсистем и 23 бронемашины за сутки – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 340 оккупантов, уничтожили 15 артиллерийских систем и 23 бронемашины врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались атаковать позиции Сил обороны на пяти направлениях. Произошло 23 боевых столкновения.
Общие боевые потери оккупантов на 24 августа 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 259 160 (+340) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4375 (+2);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8511 (+23);
‒ артиллерийских систем ‒ 5333 (+15);
‒ РСЗО ‒ 723 (+1);
‒ средств ПВО ‒ 494 (+3);
‒ самолетов ‒ 315;
‒ вертолетов ‒ 316;
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4344 (+20);
‒ крылатых ракет ‒ 1406;
‒ кораблей / катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7773 (+28);
‒ специальной техники ‒ 801 (+1).
- 23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.
Читайте также: Бойцы ВСУ установили украинский флаг в Работино – видео
Комментарии