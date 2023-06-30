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ЗСУ: Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами С-300. Сім прильотів по інфраструктурі

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 08:27
ЗСУ: Росія атакувала Україну
Запуск ракет С-300 (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти в ніч проти 30 червня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300, зафіксовано сім прильотів у Запорізькій області. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що росіяни атакували з південно-східного напрямку — запустили 13 БпЛА Shahed-136 із Приморсько-Ахтарська (східне узбережжя Азовського моря), а також чотири ракети з комплексу С-300.

Були атаковані військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.

Українська протиповітряна оборона знищила 10 із 13 ударних дронів. Попередньо жертв немає.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоЗапорізька областьС-300Shahed-136дрони-камікадзе
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