ЗСУ: Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами С-300. Сім прильотів по інфраструктурі
30.06.2023, 08:27
Запуск ракет С-300 (Фото: скріншот з відео)
Російські окупанти в ніч проти 30 червня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300, зафіксовано сім прильотів у Запорізькій області. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що росіяни атакували з південно-східного напрямку — запустили 13 БпЛА Shahed-136 із Приморсько-Ахтарська (східне узбережжя Азовського моря), а також чотири ракети з комплексу С-300.
Були атаковані військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.
Українська протиповітряна оборона знищила 10 із 13 ударних дронів. Попередньо жертв немає.
- 27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.
- 28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.
- Читайте розбір від LIGA.net, як західні техногіганти допомагають Росії бомбардувати українців. Відомо, що 81% іноземних компонентів ракет РФ вироблено в США.
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