ВСУ: РФ атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300. Семь прилетов по инфраструктуре

Российские оккупанты в ночь на 30 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300, зафиксировано семь прилетов в Запорожской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что россияне атаковали с юго-восточного направления — запустили 13 БпЛА Shahed-136 из Приморско-Ахтарска (восточное побережье Азовского моря), а также четыре ракеты из комплекса С-300.

Были атаковані военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 из 13 ударных дронов. Предварительно, жертв нет.

Смотрите также: Ракетный удар по кафе в Краматорске. Поисковые работы завершены, 12 погибших – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.