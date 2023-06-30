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ВСУ: РФ атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300. Семь прилетов по инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 08:27
ВСУ: РФ атаковала Украину
Запуск ракет С-300 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты в ночь на 30 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300, зафиксировано семь прилетов в Запорожской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что россияне атаковали с юго-восточного направления — запустили 13 БпЛА Shahed-136 из Приморско-Ахтарска (восточное побережье Азовского моря), а также четыре ракеты из комплекса С-300. 

Были атаковані военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. 

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 из 13 ударных дронов. Предварительно, жертв нет. 

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Дмитрий Гриниченко
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