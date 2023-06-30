ВСУ: РФ атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300. Семь прилетов по инфраструктуре
30.06.2023, 08:27
Запуск ракет С-300 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты в ночь на 30 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300, зафиксировано семь прилетов в Запорожской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что россияне атаковали с юго-восточного направления — запустили 13 БпЛА Shahed-136 из Приморско-Ахтарска (восточное побережье Азовского моря), а также четыре ракеты из комплекса С-300.
Были атаковані военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 из 13 ударных дронов. Предварительно, жертв нет.
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