Ввечері прогнозуються відключення світла через нічну атаку – Міненерго
Графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися через нічну атака Росії. Міністерство енергетики прогнозує відключення у всіх регіонах ввечері.
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1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла: обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.
"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", – попередили в Міненерго.
У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.
- Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.
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