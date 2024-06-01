Ввечері прогнозуються відключення світла через нічну атаку – Міненерго
Відключення світла. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися через нічну атака Росії. Міністерство енергетики прогнозує відключення у всіх регіонах ввечері.

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1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла: обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.

"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", – попередили в Міненерго.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

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