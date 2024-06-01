Ввечері прогнозуються відключення світла через нічну атаку – Міненерго

У міністерстві наголосили, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему

Відключення світла. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися через нічну атака Росії. Міністерство енергетики прогнозує відключення у всіх регіонах ввечері.

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1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла: обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.

"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", – попередили в Міненерго.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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