Вечером прогнозируются отключение света из-за ночной атаки – Минэнерго

В министерстве подчеркнули, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему

Отключение света. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Графики отключений света в Украине 1 июня могут измениться из-за ночной атаки России. Министерство энергетики прогнозирует отключение во всех регионах вечером.

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1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света: ограничения будут для бытовых и промышленных потребителей.

"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", – предупредили в Минэнерго.

В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование. Также министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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