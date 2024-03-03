Введення військ НАТО в Україну. У Парижі вважають: Не говорити про це було б помилкою
Міністр-делегат з європейських справ у МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що слід продовжувати обговорення щодо введення військ союзників в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю JDD.
За його словами, французький президент Емманюель Макрон "продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з Росією", і не обговорювати застосування французьких можливостей було б "серйозною помилкою".
"Боротьба українців – це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії Володимира Путіна явно не обмежуються Україною", – наголосив Барро.
Міністр-делегат вважає, що європейська оборона має вийти з-під "парасольки" НАТО, оскільки європейська оборона "з початком російської агресії в Україні набула абсолютно нового виміру, зокрема завдяки Європейському фонду миру, що уможливив фінансування підготовки українських військових, передання військової техніки Україні та дає змогу здійснювати спільні закупівлі та виробничі операції".
"Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям Путіна є запорукою нашої безпеки", – заявив він.
- 27 лютого 2024 року Макрон сказав, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Його заява викликала шквал реакцій західних держав, але поки що ідею французького президента підтримали лічені країни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
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