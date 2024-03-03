Введення військ НАТО в Україну. У Парижі вважають: Не говорити про це було б помилкою

Міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що Заходу було б "злочинно піддатися духу капітуляції"

Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Міністр-делегат з європейських справ у МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що слід продовжувати обговорення щодо введення військ союзників в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю JDD.

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За його словами, французький президент Емманюель Макрон "продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з Росією", і не обговорювати застосування французьких можливостей було б "серйозною помилкою".

"Боротьба українців – це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії Володимира Путіна явно не обмежуються Україною", – наголосив Барро.

Міністр-делегат вважає, що європейська оборона має вийти з-під "парасольки" НАТО, оскільки європейська оборона "з початком російської агресії в Україні набула абсолютно нового виміру, зокрема завдяки Європейському фонду миру, що уможливив фінансування підготовки українських військових, передання військової техніки Україні та дає змогу здійснювати спільні закупівлі та виробничі операції".

"Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям Путіна є запорукою нашої безпеки", – заявив він.

27 лютого 2024 року Макрон сказав, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Його заява викликала шквал реакцій західних держав, але поки що ідею французького президента підтримали лічені країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

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