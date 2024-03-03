Введение войск НАТО в Украину. В Париже считают: Не говорить об этом было бы ошибкой

Министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Западу было бы "преступно поддаться духу капитуляции"

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что следует продолжать обсуждение по вводу войск союзников в Украину. Об этом он заявил в интервью JDD.

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По его словам, французский президент Эммануэль Макрон "продемонстрировал решимость делать больше для помощи Украине в войне с Россией", и не обсуждать применение французских возможностей было бы "серьезной ошибкой".

"Борьба украинцев – это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной", – подчеркнул Барро.

Министр-делегат считает, что европейская оборона должна выйти из-под "зонтики" НАТО, поскольку европейская оборона "с началом российской агрессии в Украине приобрела совершенно новое измерение, в частности благодаря Европейскому фонду мира, который позволил финансирование подготовки украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции".

"Было бы преступно поддаться духу капитуляции. Наша жесткость перед лицом Путина является залогом нашей безопасности", – заявил он.

27 февраля 2024 года Макрон сказал, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Его заявление вызвало шквал реакций западных государств, но пока идею французского президента поддержали считанные страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

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