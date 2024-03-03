Введение войск НАТО в Украину. В Париже считают: Не говорить об этом было бы ошибкой
Министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что следует продолжать обсуждение по вводу войск союзников в Украину. Об этом он заявил в интервью JDD.
По его словам, французский президент Эммануэль Макрон "продемонстрировал решимость делать больше для помощи Украине в войне с Россией", и не обсуждать применение французских возможностей было бы "серьезной ошибкой".
"Борьба украинцев – это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной", – подчеркнул Барро.
Министр-делегат считает, что европейская оборона должна выйти из-под "зонтики" НАТО, поскольку европейская оборона "с началом российской агрессии в Украине приобрела совершенно новое измерение, в частности благодаря Европейскому фонду мира, который позволил финансирование подготовки украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции".
"Было бы преступно поддаться духу капитуляции. Наша жесткость перед лицом Путина является залогом нашей безопасности", – заявил он.
- 27 февраля 2024 года Макрон сказал, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Его заявление вызвало шквал реакций западных государств, но пока идею французского президента поддержали считанные страны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.
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