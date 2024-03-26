Вибори, армія та мир за "будь-яку" ціну: ЦПД розкрило деталі спецоперації Росії "Майдан-3"

У ЦПД зазначили, що після "виборів Путіна" поширюються меседж про відсутність виборів в Україні, ближче до травня тему можуть підняти

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Наразі Росія проводить інформаційну кампанію, яка складається із низки тез, а саме: відсутність виборів в Україні, дискредитація головнокомандувача Збройних Сил України, а також – мир за будь-яку ціну. Про це у коментарі LIGA.net повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Коваленко розповів, що наразі Росія просуває тезу, що російський диктатор Володимир Путін "виграв вибори", а в Україні вони не плануються. Він стверджує – це частина складової кампанії "Майдан 3".

"Деякі меседжі йдуть на нашу аудиторію, але дуже серйозно працюють росіяни на американському полі", – розповів він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, сплеск активності та кампанії про "нелегітимність" був у січні-лютому, однак зараз тема затихла – тому Україна провела кампанію з роз'яснення планів ворога.

"Влада пояснила, що є 108 стаття Конституції, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового президента, що вибори провести безпечно зараз неможливо. Зараз пішов спад у нашому інформполі", – наголосив він.

Коваленко зауважив, що після "виборів Путіна" максимально поширюються меседжі про відсутність виборів в Україні, ближче до травня тему можуть знову підняти. Він попередив, що основні інформаційні удари, ймовірно, будуть влітку та восени цього року.

Водночас за його словами, Зараз тема нелегітимності не входить навіть у п'ятірку російських меседжів в українському інформаційному просторі, адже люди в Україні зреагували на аргументи влади.

"Суспільство цілком з розумінням поставилося до них. Думаю, навіть друга хвиля кампанії провалиться", – зауважив Коваленко.

Він зазначив, що також Росія намагається внести розкол в армію, дискредитують головнокомандувача, а саме: вкидають історії, нібито офіцерський склад невдоволений командуванням.

Також він розповів, що дуже часто росіяни одягають українську форму й "намагаються "качати" тему розколу в армії".

"Інша тема, яку Росія качає зараз, – мир за будь-яку ціну. Це велика загроза. І ворог робитиме влітку, ближче до осені на неї ставку", – додав він.

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Наприкінці листопада 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення у Telegram.

За його словами, для дестабілізації в Україні залучені спецслужби та адміністрація російського диктатора Путіна, а також ідеолог терористичної "Новоросії" Сурков.

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких осіб.

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