Выборы, армия и мир "любой" ценой: ЦПД раскрыло детали спецоперации России "Майдан-3"

В ЦПД отметили, что после "выборов Путина" распространяются месседж об отсутствии выборов в Украине, ближе к маю тему могут поднять

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сейчас Россия проводит информационную кампанию, которая состоит из ряда тезисов, а именно: отсутствие выборов в Украине, дискредитация главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а также – мир любой ценой. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Коваленко рассказал, что Россия продвигает тезис, что российский диктатор Владимир Путин "выиграл выборы", а в Украине они не планируются. Он утверждает – это часть составной кампании Майдан 3.

"Некоторые месседжи идут на нашу аудиторию, но очень серьезно работают россияне на американском поле", – рассказал он.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, всплеск активности и кампании о "нелегитимности" был в январе-феврале, однако сейчас тема затихла – поэтому Украина провела компанию по разъяснению планов врага.

"Власть объяснила, что есть 108 статья Конституции, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост нового президента, что выборы провести безопасно сейчас невозможно. Сейчас пошел спад в нашем информполе", – подчеркнул он.

Коваленко отметил, что после "выборов Путина" максимально распространяются месседж об отсутствии выборов в Украине, ближе к маю тему могут снова поднять. Он предупредил, что основные информационные удары, вероятно, будут летом и осенью этого года.

В то же время, по его словам, сейчас тема нелегитимности не входит даже в ТОП-5 российских месседжей в украинском информационном пространстве, ведь люди в Украине среагировали на аргументы власти.

"Общество вполне с пониманием отнеслось к ним. Думаю, даже вторая волна кампании провалится", – отметил Коваленко.

Он отметил, что также Россия пытается внести раскол в армию, дискредитируют главнокомандующего, а именно: вбрасывают истории, якобы офицерский состав недоволен командованием.

Также он рассказал, что очень часто россияне одевают украинскую форму и "пытаются "качать" тему раскола в армии".

"Другая тема, которую Россия качает сейчас – мир любой ценой. Это большая угроза. И враг будет делать летом-ближе к осени на нее ставку", – добавил он.

Читайте также: "Сходство" Сумщины с Бахмутом, "наступление" на Киев: РФ пустила ИПСО из-за проблем на границе – ЦПД

В конце ноября 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

По его словам, для дестабилизации в Украине привлечены спецслужбы и администрация российского диктатора Путина, а также идеолог террористической "Новороссии" Сурков.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких лиц.

Читайте также: Министерство антипропаганды для Зеленского. Как власти готовятся к новой волне "Майдана-3"