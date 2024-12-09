Виведення російських сил із Сирії не вплине на перебіг бойових дій в Україні – джерело
Все, що російські загарбники могли забрати з Сирії й перекинути для участі у війні в Україні, вони вже перекинули. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
За його словами, частину цих сил, які Росія перекинула для участі у бойових діях в Україні, Сили оборони вже знищили.
"Той контингент, який лишався в Сирії, він не такий великий, щоб створити якісь серйозні проблеми для Сил оборони України", – наголосив співрозмовник.
Своє угруповання в Сирії росіяни вже і так послабили до того, що стало можливим те, що зараз відбулося, додав співрозмовник.
Представник української розвідки розповів, що росіяни втратили контроль над регіонами й швидко зрозуміли, що ситуацію не втримають, тому почали евакуацію свого контингенту і представників сирійського режиму диктатора Башара Асада, якого вони самі "ледь не знищили".
"Ми спостерігаємо, що росіяни відходять з Сирії", – резюмував співрозмовник.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.
- Українська воєнна розвідка заявила, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Згодом ГУР повідомило, що Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття.