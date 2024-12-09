Виведення російських сил із Сирії не вплине на перебіг бойових дій в Україні – джерело

Частину сил, які росіяни перекинули з Сирії до України, Сили оборони вже знищили, розповів співрозмовник

Сирія (Ілюстративне фото: Karam Al-Masri / EPA)

Все, що російські загарбники могли забрати з Сирії й перекинути для участі у війні в Україні, вони вже перекинули. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

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За його словами, частину цих сил, які Росія перекинула для участі у бойових діях в Україні, Сили оборони вже знищили.

"Той контингент, який лишався в Сирії, він не такий великий, щоб створити якісь серйозні проблеми для Сил оборони України", – наголосив співрозмовник.

Своє угруповання в Сирії росіяни вже і так послабили до того, що стало можливим те, що зараз відбулося, додав співрозмовник.

Представник української розвідки розповів, що росіяни втратили контроль над регіонами й швидко зрозуміли, що ситуацію не втримають, тому почали евакуацію свого контингенту і представників сирійського режиму диктатора Башара Асада, якого вони самі "ледь не знищили".

"Ми спостерігаємо, що росіяни відходять з Сирії", – резюмував співрозмовник.