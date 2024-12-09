Вывод российских сил из Сирии не повлияет на ход боевых действий в Украине – источник
Все, что российские захватчики могли забрать из Сирии и перебросить для участия в войне в Украине, они уже перебросили. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны.
По его словам, часть этих сил, которые Россия перебросила для участия в боевых действиях в Украине, Силы обороны уже уничтожили.
"Тот контингент, который оставался в Сирии, он не столь велик, чтобы создать какие-то серьезные проблемы для Сил обороны Украины", — подчеркнул собеседник.
Свою группировку в Сирии россияне уже и так ослабили до того, что стало возможным то, что произошло сейчас, добавил собеседник.
Представитель украинской разведки рассказал, что россияне потеряли контроль над регионами и быстро поняли, что ситуацию не удержат, поэтому начали эвакуацию своего контингента и представителей сирийского режима диктатора Башара Асада, которого они сами "чуть не уничтожили".
"Мы наблюдаем, что россияне уходят из Сирии", – резюмировал собеседник.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.
- Украинская военная разведка заявила, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- Впоследствии ГУР сообщило, что Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора и его приближенных – данные о якобы сбивании или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия.