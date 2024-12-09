Вывод российских сил из Сирии не повлияет на ход боевых действий в Украине – источник

Часть сил, которые россияне перебросили из Сирии в Украину, Силы обороны уже уничтожили, рассказал собеседник

Сирия (Иллюстративное фото: Karam Al-Masri / EPA)

Все, что российские захватчики могли забрать из Сирии и перебросить для участия в войне в Украине, они уже перебросили. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По его словам, часть этих сил, которые Россия перебросила для участия в боевых действиях в Украине, Силы обороны уже уничтожили.

"Тот контингент, который оставался в Сирии, он не столь велик, чтобы создать какие-то серьезные проблемы для Сил обороны Украины", — подчеркнул собеседник.

Свою группировку в Сирии россияне уже и так ослабили до того, что стало возможным то, что произошло сейчас, добавил собеседник.

Представитель украинской разведки рассказал, что россияне потеряли контроль над регионами и быстро поняли, что ситуацию не удержат, поэтому начали эвакуацию своего контингента и представителей сирийского режима диктатора Башара Асада, которого они сами "чуть не уничтожили".

"Мы наблюдаем, что россияне уходят из Сирии", – резюмировал собеседник.