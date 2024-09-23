WP: Путін розуміє, що ядерні лякалки вже не діють на Захід, тому шукає, чим їх замінити
У Кремлі дедалі більше розуміють, що Захід не піддається ядерним загрозам, і диктатор Володимир Путін шукає нові шляхи для забезпечення виконання своїх "червоних ліній". Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних російських чиновників та аналітиків.
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На початку вересня Путін пригрозив, що удари України по Росії далекобійною західною зброєю можуть призвести до конфлікту з НАТО, що супроводжувалося ядерною риторикою російських ЗМІ. Однак вплив цих загроз на Захід зменшується, і Путін шукає більш обмежені методи впливу, якщо союзники таки нададуть Україні ракети великої дальності, пишуть журналісти.
"Відбулося перенасичення ядерними загрозами. До таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають", – сказав анонімний російський чиновник.
Тетяна Станова, засновниця французької політичної консалтингової компанії R-Politik, вважає, що Путін шукає різні шляхи для стримування західної підтримки України та забезпечення дотримання своїх червоних ліній. Вона зазначає, що існують варіанти, які він не хоче використовувати, і ті, які він готовий розглянути вже зараз. Водночас ядерна зброя розглядається як "найгірший варіант для всіх, включно з ним самим".
Співрозмовники зазначають, що Москва розглядає інші варіанти, зокрема диверсії на території країн НАТО. Путін намагається не допустити прямого конфлікту з Альянсом, але шукає нові кроки для демонстрації серйозності своїх намірів.
Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні, зазначає, що Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових об'єктів або іншої інфраструктури на Заході, де її участь буде важко довести.
На думку деяких експертів, можливі дії – удари по авіабазах у Польщі чи Румунії або інші подібні кроки. Однак конкретний план Путіна залишається невизначеним, і навіть у Кремлі остаточного рішення ще не досягнуто.
- У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", казав у 2022 році речник Державного департаменту США Прайс. Водночас Вільям Бернс говорив, що ядерні погрози Володимира Путіна треба сприймати "дуже серйозно".
- У червні 2024 року секретар РНБО Литвиненко припустив, що не можна виключати застосування Росією тактичної ядерної зброї, якщо вона буде на порозі катастрофічної поразки. Але це не обов'язково станеться.
- 27 серпня Зеленський заявив, що вважає блефом ядерні погрози Росії.
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