WP: Путин понимает, что ядерные угрозы уже не действуют на Запад. Ищет, чем их заменить

Москва рассматривает другие варианты, в том числе диверсии на территории стран НАТО, пишет The Washington Post

Кремль (Фото: ЕРА)

В Кремле все больше понимают, что Запад не подвержен ядерным угрозам, и диктатор Владимир Путин ищет новые пути для обеспечения выполнения своих "красных линий". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных российских чиновников и аналитиков.

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В начале сентября Путин пригрозил, что удары Украины по России дальнобойным западным оружием могут привести к конфликту с НАТО, сопровождавшемуся ядерной риторикой российских СМИ. Однако влияние этих угроз на Запад уменьшается, и Путин ищет более ограниченные методы влияния, если союзники таки предоставят Украине ракеты большой дальности, пишут журналисты.

"Произошло перенасыщение ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", – сказал анонимный российский чиновник.

Татьяна Станова, основатель французской политической консалтинговой компании R-Politik, считает, что Путин ищет разные пути для сдерживания западной поддержки Украины и обеспечения своих красных линий. Она отмечает, что существуют варианты, которые он не хочет использовать, и те, которые он готов рассмотреть уже сейчас. При этом ядерное оружие рассматривается как "худший вариант для всех, включая его самого".

Собеседники отмечают, что Москва рассматривает другие варианты, в том числе диверсии на территории стран НАТО. Путин пытается не допустить прямого конфликта с Альянсом, но ищет новые шаги для демонстрации серьезности своих намерений.

Лоуренс Фридман, почётный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, отмечает, что Москва может ответить диверсионными операциями против военных объектов или другой инфраструктуры на Западе, где ее участие будет сложно доказать.

По мнению некоторых экспертов, возможные действия – удары по авиабазам в Польше или Румынии или другие подобные шаги. Однако конкретный план Путина остается неопределенным, и даже в Кремле окончательное решение еще не достигнуто.

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