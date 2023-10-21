WP: Росіянин Мусаєв заявив про покупку всього Forbes. В українській редакції не в курсі

Російський олігарх та власник російської версії журналу Forbes Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами у червні заявляв, що став новим власником усієї медіагрупи Forbes. Про це пише The Washington Post, посилаючись на отримані п'ять аудіозаписів та один відеозапис, у яких Мусаєв нібито говорив про це.

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"Я щойно купив глобальний Forbes", – розповів Мусаєв одному зі своїх соратників, маючи на увазі медіагрупу Forbes, до якої входить і американська редакція журналу.

WP пише, що судячи з записів, Мусаєв повторював цю заяву "знову і знову" і назвав це "угодою всього свого життя".

"Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-якого", – сказав російський олігарх в одному із записів.

У травні 2023-го стало відомо, що американський підприємець Остін Рассел уклав угоду на $800 млн про купівлю 82% акцій Forbes Global Media Holdings.

Однак, за даними WP, Рассела Мусаєв назвав "обличчям" угоди та наполягав на тому, щоб його власна участь зберігалася в таємниці.

"Я роблю це більш тонко… Ви розумієте, я працюю не кувалдою та не скальпелем, а лазером", – цитує WP Мусаєва.

У коментарі The Post Рассел відкинув причетність Мусаєва до угоди: "Немає жодного долара капіталу від жодного китайського чи російського громадянина чи організації, включаючи Мусаєва".

Мусаєв заявив The Post, що будь-які припущення про те, що він контролював угоду, є "абсолютною нісенітницею" та "жахливим міфом", і що в документах угоди немає його участі. Він заперечував, що міг сказати колегам, ніби купив Forbes, але не відповів на подальші прохання прокоментувати записи.

Як передає пропагандистський російський ресурс РБК, директор із розвитку Forbes Russia Дмитро Озман сказав, що в російському Forbes про угоду нічого не знають, а в особистій розмові Мусаєв не коментує це питання.

Головний редактор Forbes Ukraine, колишній головний редактор LIGA.net Борис Давиденко повідомив, що не знає, чи відповідає дійсності інформація WP, і "здивований не менше за вас".

Він припустив, що угода не закрита, а якщо це і правда, то "навряд буде закрита".

"Якщо це правда і угода буде закрита, то буде час рішень", – додав Давиденко, вказавши, що це його особиста позиція.

У серпні 2018 року Мусаєв став власником російської версії журналу Forbes.

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