WP: Россиянин Мусаев заявил о покупке всего Forbes. В украинской редакции не в курсе

Российский олигарх и владелец российской версии журнала Forbes Магомед Мусаев в частных разговорах с партнерами в июне заявлял, что стал новым владельцем всей медиагруппы Forbes. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на полученные пять аудиозаписей и одну видеозапись, в которых Мусаев якобы говорил об этом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я только что купил глобальный Forbes", – рассказал Мусаев одному из своих соратников, имея в виду медиагруппу Forbes, в которую входит и американская редакция журнала.

WP пишет, что судя по записям, Мусаев повторял это заявление "снова и снова" и назвал это "сделкой всей своей жизни".

"Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому", – сказал российский олигарх в одной из записей.

В мае 2023-го стало известно, что американский предприниматель Остин Рассел заключил соглашение на $800 млн о покупке 82% акций Forbes Global Media Holdings.

Однако, по данным WP, Рассела Мусаев назвал "лицом" сделки и настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.

"Я делаю это более тонко… Вы понимаете, я работаю не кувалдой и не скальпелем, а лазером", – цитирует WP Мусаева.

В комментарии The Post Рассел отверг причастность Мусаева к сделке: "Нет ни одного доллара капитала ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева".

Мусаев заявил The Post, что любые предположения о том, что он контролировал сделку, являются "абсолютной чепухой" и "чудовищным мифом", и что в документах сделки нет его участия. Он отрицал, что мог сказать коллегам, будто купил Forbes, но не ответил на последующие просьбы прокомментировать записи.

Как передает пропагандистский российский ресурс РБК, директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман сказал, что в российском Forbes о сделке ничего не знают, а в личном разговоре Мусаев не комментирует этот вопрос.

Главный редактор Forbes Ukraine, бывший главред LIGA.net Борис Давиденко сообщил, что не знает, соответствует ли действительности информация WP, и "удивлен не меньше вас".

Он предположил, что сделка не закрыта, а если это и правда, то "вряд ли будет закрыта".

"Если это правда и сделка будет закрыта, то будет время решений", – добавил Давиденко, указав, что это его личная позиция.

В августе 2018 года Мусаев стал владельцем российской версии журнала Forbes.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.