WSJ пише, що 26 серпня Україна нібито втратила винищувач F-16

Згідно з інформацією WSJ, Пентагон звернувся до Повітряних сил ЗСУ з проханням прокоментувати ці чутки

Винищувачі F-16 (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнаного співрозмовника повідомляє, що один із винищувачів F-16, який Україна отримала від союзників, нібито розбився.

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Джерело журналістів з-поміж офіційних американських осіб стверджує, що інцидент відбувся під час масованого ракетно-дронового обстрілу України з боку РФ 26 серпня. Попередньо, причиною авіакатастрофи стала "помилка пілота".

Згідно з інформацією WSJ, Пентагон звернувся до Повітряних сил ЗСУ з проханням прокоментувати ці чутки. Це зробила і LIGA.net.

За даними журналістів, у рамках першої партії постачань Україні було передано шість винищувачів F-16.

4 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 уже в Україні й використовуються військовими.

27 серпня глава держави заявив, що під час масованої атаки РФ, яку вона здійснила 26 серпня, Повітряні сили вперше використали F-16.

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