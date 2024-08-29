WSJ пишет, что 26 августа Украина якобы потеряла истребитель F-16

Согласно информации WSJ, Пентагон обратился к Воздушным силам ВСУ с просьбой прокомментировать эти слухи

Истребители F-16 (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленного собеседника сообщает, что один из истребителей F-16, который Украина получила от союзников, якобы разбился.

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Источник журналистов среди официальных американских лиц утверждает, что инцидент произошел во время массированного ракетно-дронового обстрела Украины со стороны РФ 26 августа. Предварительно причиной авиакатастрофы стала "ошибка пилота".

Согласно информации WSJ, Пентагон обратился к Воздушным силам ВСУ с просьбой прокомментировать эти слухи. Это сделала и LIGA.net.

По данным журналистов, в рамках первой партии поставок Украине было передано шесть истребителей F-16.

4 августа 2024 года президент Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными.

27 августа глава государства заявил, что во время массированной атаки РФ, которую она совершила 26 августа, Воздушные силы впервые использовали F-16.

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