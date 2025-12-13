Як зберегти ЗАЕС: Аналітики назвали три варіанти подальшої експлуатації станції

Зараз ЗАЕС не можна експлуатувати безпечно. Профільні експерти переконані, що це ще можна виправити

ЗАЕС / Фото: пресс-служба ЗАЕС

Ситуація, яка наразі склалась навколо Запорізької атомної електростанції не дозволяє її безпечно експлуатувати. Однак є низка конкретних заходів, які дозволять виправити ситуацію. Про них профільні аналітики розповіли LIGA.net для тексту про енергетичну складову мирного плану, який пропонує президент США Дональд Трамп.

Співрозмовник LIGA.net у Європейській комісії погоджується, що поточна ситуація не дозволяє безпечно експлуатувати станцію. "Усі реактори повинні залишатися в режимі холодного зупину до закінчення війни", – каже він.

Перезапуск під контролем Росії, за його словами, є безвідповідальністю, яка зменшить час для реагування на аварії до однієї години, наголосив LIGA.net провідний спеціаліст з радіаційного захисту та ядерний експерт Greenpeace Ян Ванде Путте.

"Якщо один реактор запустять, час для реагування на надзвичайні ситуації скоротиться до години. Це буде безвідповідально без належних знань і технологій", – зазначив він.

Радник з ядерної енергетики міжнародного екологічного об'єднання Bellona Дмитро Горчаков та його колега Олександр Нікітін додали LIGA.net, що найкращий варіант для ЗАЕС, поки тривають бойові дії, – це дипломатичне повернення станції під повний контроль України. Або ж залучення до цього посередників, таких як МАГАТЕ, чи за участю третіх країн, якщо пряма угода між Україною та Росією стане надто складною.

Іншим варіантом, на їх думку, може стати створення глибокої демілітаризованої зони та зони, де будуть заборонені польоти й удари (no-fly, no-strike zone), з обмеженням використання дронів, важкого озброєння та інших засобів, здатних завдати шкоди.

Третя опція – передання станції під управління США чи Європи. Четвертий варіант – повне виведення ЗАЕС з експлуатації та вивезення всіх ядерних і радіоактивних матеріалів.

Неможливість повернення ЗАЕС Україні означатиме руйнування міжнародних норм щодо захисту ядерних об'єктів, що може призвести до політичного чи військового тиску на країни через захоплення таких об'єктів у майбутньому.

Комісія наполягає на тому, щоб АЕС повернули під контроль українських регуляторів. Представник Greenpeace вважає, що Китай може допомогти припинити атаки на підстанції. "Китай не хоче ядерної катастрофи в Україні", – каже він.