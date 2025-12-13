Как сохранить ЗАЭС: Аналитики назвали три варианта дальнейшей эксплуатации станции

Сейчас ЗАЭС нельзя эксплуатировать безопасно. Профильные эксперты убеждены, что это еще можно исправить

ЗАЭС / Фото: пресс-служба ЗАЭС

Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг Запорожской атомной электростанции не позволяет ее безопасно эксплуатировать. Однако есть ряд конкретных мер, которые позволят исправить ситуацию. О них профильные аналитики рассказали LIGA.net для текста об энергетической составляющей мирного плана, который предлагает президент США Дональд Трамп.

Собеседник LIGA.net в Европейской комиссии соглашается, что текущая ситуация не позволяет безопасно эксплуатировать станцию. "Все реакторы должны оставаться в режиме холодного останова до окончания войны", – говорит он.

Перезапуск под контролем России, по его словам, является безответственностью, которая уменьшит время для реагирования на аварии до одного часа, подчеркнул LIGA.net ведущий специалист по радиационной защите и ядерный эксперт Greenpeace Ян Ванде Путте.

"Если один реактор запустят, время для реагирования на чрезвычайные ситуации сократится до часа. Это будет безответственно без надлежащих знаний и технологий", – отметил он.

Советник по ядерной энергетике международного экологического объединения Bellona Дмитрий Горчаков и его коллега Александр Никитин добавили LIGA.net, что лучший вариант для ЗАЭС, пока продолжаются боевые действия, – это дипломатическое возвращение станции под полный контроль Украины. Или же привлечение посредников, таких как МАГАТЭ, или с участием третьих стран, если прямое соглашение между Украиной и Россией станет слишком сложным.

Другим вариантом, по их мнению, может стать создание глубокой демилитаризованной зоны и зоны, где будут запрещены полеты и удары (no-fly, no-strike zone), с ограничением использования дронов, тяжелого вооружения и других средств, способных нанести вред.

Третья опция – передача станции под управление США или Европы. Четвертый вариант – полный вывод ЗАЭС из эксплуатации и вывоз всех ядерных и радиоактивных материалов.

Невозможность возвращения ЗАЭС Украине будет означать разрушение международных норм по защите ядерных объектов, что может привести к политическому или военному давлению на страны из-за захвата таких объектов в будущем.

Комиссия настаивает на том, чтобы АЭС вернули под контроль украинских регуляторов. Представитель Greenpeace считает, что Китай может помочь прекратить атаки на подстанции. "Китай не хочет ядерной катастрофы в Украине", – говорит он.