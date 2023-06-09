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Японія надсилає Україні гуманітарну допомогу у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС

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09.06.2023, 11:17
Японія надсилає Україні гуманітарну допомогу у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС - Фото
Фуміо Кісіда та Володимир Зеленський (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Токіо має намір збільшити фінансову та гуманітарну допомогу Україні, повідомляє Kyodo.

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Агентство зазначає, що розмова відбулася за кілька днів після того, як десятки тисяч мирних жителів були змушені евакуюватися через повінь, яку спричинив підрив греблі Каховської ГЕС.

За повідомленням The Guardian, секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що країна готова надати Україні екстрену гуманітарну допомогу після вибуху греблі та повені. Видання також уточнює з посиланням на Reuters, що допомога буде направлена розподілятиметься через міжнародні організації та її обсяг становитиме близько $5 млн.

Офіс Зеленського на момент публікації новини ще не повідомляв про телефонну розмову.

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Сергій Бережний
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