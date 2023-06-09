Японія надсилає Україні гуманітарну допомогу у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Токіо має намір збільшити фінансову та гуманітарну допомогу Україні, повідомляє Kyodo.

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Агентство зазначає, що розмова відбулася за кілька днів після того, як десятки тисяч мирних жителів були змушені евакуюватися через повінь, яку спричинив підрив греблі Каховської ГЕС.

За повідомленням The Guardian, секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що країна готова надати Україні екстрену гуманітарну допомогу після вибуху греблі та повені. Видання також уточнює з посиланням на Reuters, що допомога буде направлена розподілятиметься через міжнародні організації та її обсяг становитиме близько $5 млн.

Офіс Зеленського на момент публікації новини ще не повідомляв про телефонну розмову.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

7 червня Офіс генпрокурора та Спеціалізована екологічна прокуратура сформували правову кваліфікацію за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС – екоцид та порушення законів та звичаїв війни.

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