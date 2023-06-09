UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Япония отправляет Украине гуманитарную помощь в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:17
Япония отправляет Украине гуманитарную помощь в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС - Фото
Фумио Кисида и Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Токио намерен увеличить финансовую и гуманитарную помощь Украине, сообщает Kyodo.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Агентство отмечает, что разговор состоялся через несколько дней после того, как десятки тысяч мирных жителей были вынуждены эвакуироваться из-за наводнения, которое вызвал подрыв плотины Каховской ГЭС.

По сообщению The Guardian, секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна готова оказать Украине экстренную гуманитарную помощь после взрыва плотины и наводнения. Издание также уточняет со ссылкой на Reuters, что помощь будет направлена и будет распределяться через международные организации и ее объем составит около $5 млн.

Офис Зеленского на момент публикации новости еще не сообщал о телефонном разговоре. 

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Читайте мнение: Пора звать Грету Тунберг. Последствия каховского подрыва коснутся всего мира

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощьВладимир ЗеленскийяпониянаводнениедиверсияФумио Кисидакаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 