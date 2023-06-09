Япония отправляет Украине гуманитарную помощь в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Токио намерен увеличить финансовую и гуманитарную помощь Украине, сообщает Kyodo.

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Агентство отмечает, что разговор состоялся через несколько дней после того, как десятки тысяч мирных жителей были вынуждены эвакуироваться из-за наводнения, которое вызвал подрыв плотины Каховской ГЭС.

По сообщению The Guardian, секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна готова оказать Украине экстренную гуманитарную помощь после взрыва плотины и наводнения. Издание также уточняет со ссылкой на Reuters, что помощь будет направлена и будет распределяться через международные организации и ее объем составит около $5 млн.

Офис Зеленского на момент публикации новости еще не сообщал о телефонном разговоре.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

7 июня Офис генпрокурора и Специализированная экологическая прокуратура сформировали правовую квалификацию по факту разрушения дамбы Каховской ГЭС – экоцид и нарушение законов и обычаев войны.

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