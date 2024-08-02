Єврокомісія створила спеціальну команду на випадок переобрання Трампа – FT

До команди увійшли посадовці, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та міжнародних відносин, пише газета

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Європейська комісія створила спеціальну команду посадовців для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім і зміни політики Вашингтона щодо допомоги Україні та вільної торгівлі. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на трьох неназваних посадовців.

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Вони розповіли, що група також визначає, який вплив може мати потенційне президентство Камали Гарріс на Європейський Союз і як Брюссель повинен бути готовий витримати зміни політики й відреагувати на них після виборів у США в листопаді.

"Вибори ще далекі від завершення, тому ми повинні визначити, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку. Ключові посадовці обговорюють, на чому нам потрібно зосередитися найбільше", – розповів один зі співрозмовників.

Команда була сформована офісом генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне й охоплює невелику кількість посадовців, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та міжнародних відносин.

У матеріалі йдеться: Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити "болючі" тарифи на експорт ЄС, припинити підтримку України та примусити Київ до згоди з умовами Москви щодо припинення війни. Крім того, європейські союзники стурбовані погрозами кандидата від республіканців вивести США з НАТО або скасовувати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону.

Команда планує активізувати свою роботу у вересні та розширити контакти з урядами ЄС, щоб поділитися думками та ідеями щодо оцінки потенційної вразливості Брюсселя і способів пом’якшення негативних рішень, пишуть журналісти. Також вони зосередять увагу на розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США, таких як необхідність для платників податків ЄС збільшити внесок в оборону України.

На тлі виборів у США високопосадовці ЄС намагаються налагодити контакти з людьми, близькими до обох кандидатів, включно з колишнім економічним радником Майком Пайлом і радником із національної безпеки Філом Гордоном.

Для Брюсселя президентство Гарріс не обов'язково означатиме повну спадкоємність із чинним президентом США Джо Байденом, особливо в питанні допомоги Україні. Обіцянки Трампа негайно припинити війну можуть вплинути на громадську думку в США про конфлікт, навіть якщо він програє вибори.

Основне питання для ЄС полягає в тому, що повернення Трампа може означати для економіки Європи, пише FT.

22 липня FT писало, що в МЗС Німеччини створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги Трампа на президентських виборах у США.

1 серпня The Hill повідомило, що сенатори-республіканці занепокоєні зростанням розколу між ними та Трампом стосовно ключових питань, включно з війною в Україні, політикою щодо НАТО та захисту Тайваню.

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