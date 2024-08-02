Еврокомиссия создала специальную команду на случай переизбрания Трампа – FT

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Европейская комиссия создала специальную команду чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом и изменению политики Вашингтона в вопросах помощи Украине и свободной торговле. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных должностных лиц.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Они рассказали, что группа также определяет, какое влияние может оказать потенциальное президентство Камалы Харрис на Европейский Союз и как Брюссель должен быть готов выдержать изменения политики и отреагировать на них после выборов в США в ноябре.

"Выборы еще далеки от завершения, поэтому мы должны определить, какими могут быть последствия в любом случае. Ключевые чиновники обсуждают, на чем нам нужно больше всего сосредоточиться", – рассказал один из собеседников.

Команда была сформирована офисом генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансоне и охватывает небольшое количество должностных лиц, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и международным отношениям.

В материале говорится: Брюссель обеспокоен, что Трамп может ввести "болезненные" тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и заставить Киев к соглашению с условиями Москвы о прекращении войны. Кроме того, европейские союзники обеспокоены угрозами кандидата от республиканцев вывести США из НАТО или отменять положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

Команда планирует активизировать свою работу в сентябре и расширить контакты с правительствами ЕС, чтобы поделиться мнениями и идеями относительно оценки потенциальной уязвимости Брюсселя и способам смягчения негативных решений, пишут журналисты. Также они сосредоточат внимание на разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США, таких как необходимость для налогоплательщиков ЕС увеличить вклад в оборону Украины.

На фоне выборов в США чиновники ЕС пытаются наладить контакты с людьми, близкими к обоим кандидатам, в том числе бывшего экономического советника Майка Пайла и советника по национальной безопасности Фила Гордона.

Для Брюсселя президентство Харрис не обязательно означает полную преемственность с действующим президентом США Джо Байденом, особенно в вопросе помощи Украине. Обещания Трампа немедленно прекратить войну могут повлиять на общественное мнение в США о конфликте, даже если он проиграет выборы.

Основной вопрос для ЕС состоит в том, что возвращение Трампа может означать для экономики Европы, пишет FT.

22 июля FT писало, что в МИД Германии была создана неофициальная кризисная группа для обсуждения последствий победы Трампа на президентских выборах в США.

1 августа The Hill сообщило, что сенаторы-республиканцы обеспокоены ростом раскола между ними и Трампом по ключевым вопросам, включая войну в Украине, политику в отношении НАТО и защиту Тайваня.

Читайте также: Харрис опережает Трампа в ключевых штатах – опрос Bloomberg